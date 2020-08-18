Мятежники захватили генштаб ВС Мали

Мятежники захватили генеральный штаб вооруженных сил Мали. Об этом сообщает портал Bamada.

Ранее СМИ сообщали, что на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако произошел мятеж среди военнослужащих. Ряд министров и высокопоставленных офицеров были захвачены.

По данным портала, генштаб взяла под контроль группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара, который ранее являлся директором военной школы в Кати.

В последнее время Мали столкнулся с внутриполитическим кризисом, оппозиция страны требует отставки действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта, отвергая компромиссные варианты урегулирования.