Трамп назвал администрацию Обамы самой коррумпированной

Президент США Дональд Трамп назвал администрацию бывшего американского лидера Барака Обамы самой коррумпированной в истории страны, тем самым он ответил на критику Мишель Обамы относительно его президентства. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

«Администрация Обамы и Байдена (бывший вице-президент США Джо Байден) была самой коррумпированной в истории, включая тот факт, что их поймали за слежкой за моей кампанией», — заявил Трамп, назвав этот случай самым крупным политическим скандалом в истории Соединенных Штатов.

Кроме того, действующий президент считает произошедшее при руководстве Обамы изменой. В завершение Трамп поблагодарил супругу бывшего американского лидера за критику.

Ранее бывшая первая леди Мишель Обама заявила, что Трамп является неподходящим президентом для США. Она отметила, что его действия привели к «хаосу, разногласиям и полному отсутствию сочувствия».

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