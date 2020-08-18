Польша начала принимать желающих покинуть Белоруссию граждан республики

Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для граждан Белоруссии, намеревающихся покинуть республику. Об этом заявил заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, польские консулы были уведомлены о выдаче большего количества виз в случае угрозы. Он отметил, что были случаи, когда белорусские граждане просили о переходе без соответствующих документов.

«Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу», — уточнил Пшидач.

Он добавил, что были люди, получившие такую поддержку. При этом он пояснил, что это не призыв, а только гарантия на случай победы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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