Польша начала принимать желающих покинуть Белоруссию граждан республики

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для граждан Белоруссии, намеревающихся покинуть республику. Об этом заявил заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, польские консулы были уведомлены о выдаче большего количества виз в случае угрозы. Он отметил, что были случаи, когда белорусские граждане просили о переходе без соответствующих документов.

«Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу», — уточнил Пшидач.

Он добавил, что были люди, получившие такую поддержку. При этом он пояснил, что это не призыв, а только гарантия на случай победы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин и Меркель обсудили Белоруссию

Путин заявил о неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии

Польша призвала Евросоюз выступить для Минска альтернативой России