Премьер Чехии: Евросоюз подготовит санкции против Белоруссии к 21 августа

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Евросоюз подготовит санкции против Белоруссии к пятнице, 21 августа, пишет ТАСС.

«Этот [список] разрабатывает вся Европа. Они [санкции] должны заставить режим [президента Лукашенко] уважать право белорусов на свободные выборы», — сказал Бабиш.

Премьер добавил, что Чехия не будет вводить собственные санкции, потому что Евросоюз должен придерживаться единой стратегии в этом вопросе. По его словам, санкции будут адресными: под них попадут лица, ответственные за нарушения на выборах и насилие против протестующих.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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