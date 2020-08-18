Экс-соперник Трампа в предвыборной гонке обвинил его в авторитаризме

Президент США Дональд Трамп придерживается авторитаризма в управлении страной, заявил сенатор и бывший кандидат на пост главы государства Берни Сандерс, передает РИА «Новости».

По его словам, США столкнулись «с худшим экономическим кризисом со времен Великой депрессии, кризисом здравоохранения», а также находятся «лицом к лицу с систематическим расизмом» и «изменением климата».

«Кроме всего этого, у нас президент, у которого не только не хватает компетенции решать эти проблемы, но который ведет нас по пути авторитаризма», — сказал Сандерс в ходе своего выступления на съезде Демократической партии.

Он считает, что если Трамп выиграет предстоящие президентские выборы, то все достижения США могут быть разрушены. По словам сенатора, от грядущих выборов будет зависеть «сохранение демократии» в стране.

«При нынешней администрации авторитаризм пустил корни в нашей стране», — добавил Сандерс.

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