Ирландия отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии

Глава МИД Ирландии Саймон Ковени уведомил, что страна не признает результаты президентских выборов в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ирландского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Ирландия не считает итоги выборов в республике «истинным отражением демократической воли белорусского народа».

«Я по-прежнему глубоко обеспокоен происходящими в Белоруссии событиями и решительно осуждаю нарушения прав человека, которые мы наблюдаем после президентских выборов, прошедших с нарушениями. Результаты не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов», — заявил Ковени.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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