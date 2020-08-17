Трамп: с победой демократов США станут «скучной социалистической страной»
Глава США Дональд Трамп уверен, что Америка превратится в «скучную социалистическую страну», если кандидат от Демократической партии Джозеф Байден выиграет президентскую гонку, сообщает ТАСС.
«Никто не захочет освещать (в СМИ) Сонного Джо. Мы получим очень скучную социалистическую страну», — сказал Трамп.
Он добавил, что демократы после прихода к власти полностью остановят процесс «беспрецедентного восстановления американской экономики», а новый президент станет марионеткой в руках левых экстремистов.
Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден является главным оппонентом Трампа на грядущих выборах главы государства, которые состоятся в ноябре 2020 года.
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