Лукашенко: следующий президент Белоруссии не продержится на посту и трех лет

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что следующий президент республики не продержится на своем посту и двух-трех лет, сообщает «Интерфакс».

«Политику хотите? Пожалуйста! Я не против. Но закон толпы... Пожалуйста, идите. Но там президент не будет вас гладить по плечу. Если я уйду, вы и следующему будете кричать «Уходи!» И рано — через 2-3 года», — возмутился требованиями протестующих Лукашенко.

Он также пригрозил, что белорусам рано или поздно придется ответить за то, что они «вывалили на улицу».

Лукашенко добавил, что жителям страны необходимо научиться «думать мозгами», когда они выдвигают требования об отставке действующей власти.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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