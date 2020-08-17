Президент Португалии спас тонущих девушек

71-летний президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза спас двух тонущих девушек, пишет 20minutos.

Отмечается, что инцидент произошел во время отдыха президента в Агларве. Когда каноэ с двумя девушками перевернулось, Ребелу де Соуза поплыл к ним и помогал оставаться на плаву.

Вскоре к девушкам и президенту прибыл человек на гидроцикле. Как установлено, каноэ перевернулось из-за сильного течения. Госпитализация никому не понадобилась.