Названо время и место прощания с депутатом Мосгордумы Николаем Губенко

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Похороны депутата Мосгордумы и актера Николая Губенко, скончавшегося накануне в возрасте 78 лет, состоятся 19 августа на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом написал в Twitter председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он уточнил, что прощание с Губенко начинается в 11.00 мск 19 августа в театре «Содружество актеров Таганки».

«Похороны пройдут на Кунцевском кладбище в 15.00», — добавил Шапошников.

Николай Губенко — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР. Основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» с 1992 года. Губенко стал последним министром культуры СССР с 1989 по 1991 год. С 1995 по 2003 год являлся депутатом Государственной думы, с 2005 года — депутатом Московской городской думы, с 2009 года — заместителем председателя Московской городской думы.

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