Владимирский губернатор самоизолировался после контакта с заболевшим COVID-19 замом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сдал тест на коронавирусную инфекцию после контакта с заболевшим заместителем Романом Годуниным и ушел на самоизоляцию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что это уже второй раз, когда ему пришлось самоизолироваться. По его словам, на прошлой неделе он проводил совещания совместно с замом.

Губернатор отметил, что самоизолировался по предписанию Роспотребнадзора. Работать он будет в дистанционном режиме.

В конце июля Сипягин уже сдавал тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию после общения в Крыму с заболевшим главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Тогда инфекцию у него не выявили.

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