Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся в стране протестов заявил, что если на референдуме будет принята новая конституция, он готов передать свои полномочия.

Об этом сообщает ТАСС.

В стране, по его словам, уже ведется работа над третьим вариантом обновленной конституции.

Лукашенко отметил, что два предыдущих варианта основного закона он отверг.

«Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», — заявил политик.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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