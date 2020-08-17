Лукашенко назвал условие передачи полномочий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся в стране протестов заявил, что если на референдуме будет принята новая конституция, он готов передать свои полномочия.
Об этом сообщает ТАСС.
В стране, по его словам, уже ведется работа над третьим вариантом обновленной конституции.
Лукашенко отметил, что два предыдущих варианта основного закона он отверг.
«Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу», — заявил политик.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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