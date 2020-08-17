Сотни рабочих крикнули «Уходи» Лукашенко во время его визита в МЗКТ

Сотни рабочих стали кричать «Уходи» во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ). Об этом сообщает Tut.by.

Отмечается, что после этого вертолет Лукашенко покинул территорию МЗКТ.

Ранее глава республики заявил, что повторных президентских выборов в стране не будет.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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