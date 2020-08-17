Пушков назвал причину неизбежного поражения Лукашенко

В современном мире главные битвы происходят в сфере информации, и поражение на информационном поле ведет к проигрышу на политическом поле и смене власти, уверен российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, именно слабость президента Белоруссии Александра Лукашенко на информационном поле приведет к негативным последствиям для действующих белорусских властей.

«Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, - верный рецепт информационного проигрыша оппозиции, они сослужат Лукашенко плохую службу», – написал сенатор.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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