Мишустин оценил план развития парка «Маяк» в Магадане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра парка «Маяк» в Магадане заявил, что территориальное планирование должно лежать в основе инфраструктуры городов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Очень важно, чтобы территориальное планирование, которое вы сейчас показываете, было основой развития инфраструктуры наших городов. Это так важно!», — сказал он.

«А вообще здорово, здорово смотрится, и план развития территории просто такой классный, дай бог, чтобы это все случилось», — добавил Мишустин.

Кроме того, архитектор Людмила Терещенко, сопровождавшая Мишустина, сообщила, что планируется вторая очередь строительства парка «Маяк».

«Просим поддержать нас», — сказала она.

На это Мишустин ответил, что попросит министра развития Дальнего Востока Александра Козлова рассмотреть возможность выделения ресурсов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин прибыл в Магдан

— Мишустин допустил передачу рыбного терминала Магаданского морского порта региону

— Мишустин: правительство предложит Путину продолжать поддерживать медиков