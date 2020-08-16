Трамп заявил, что Fox News «стал хуже CNN»
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter подверг критике обычно любимый им телеканал Fox News.
Американский лидер отметил, что этот канал теперь невозможно смотреть днем по выходным.
«Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN. Я очень рекомендую вам переключиться на OANN (One America News Network. — «Газета.ru»)», — написал Трамп.
По его словам, данный канал делает «честную и сбалансированную работу».