Трамп заявил, что Fox News «стал хуже CNN»

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter подверг критике обычно любимый им телеканал Fox News.

Американский лидер отметил, что этот канал теперь невозможно смотреть днем по выходным.

«Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN. Я очень рекомендую вам переключиться на OANN (One America News Network. — «Газета.ru»)», — написал Трамп.

По его словам, данный канал делает «честную и сбалансированную работу».