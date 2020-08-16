Луганск требует от Киева пересмотреть постановление о проведении местных выборов

Луганск требует от Киева пересмотреть постановление Верховной рады Украины о проведении местных выборов на всей территории страны, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родиона Мирошника.

На заседании Контактной группы 22 июля рассмотрение большинства вопросов было заблокировано из-за принятия Верховной радой постановления «О назначении очередных местных выборов», в котором содержатся нормы, «откровенно нарушающие Минские соглашения», рассказал Мирошник.

Он также заявил, что отказ Киева от пересмотра данного постановления будет означать срыв переговорного процесса по многим направлениям урегулирования конфликта в Донбассе.

15 июля депутаты Рады поддержали постановление о проведении местных выборов на территории Украины, согласно которому местные выборы пройдут на всей территории страны, «за исключением полуострова Крым» и территорий Донбасса.

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