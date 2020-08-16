Польша испугалась российской военной базы в Крыму

Россия в последние годы значительно нарастила свою военную мощь за счет базы в Крыму, которая стала «серьезной проблемой» для НАТО, передает польское издание Defence24.

В материале говорится, что Москва за короткий срок смогла организовать на полуострове мощный военный бастион. Автор называет его «зеницей ока Кремля», и считает, что благодаря таким возможностям в критический момент Россия сможет отстоять свои интересы на международной арене.

Точные данные о числе военнослужащих и техники в республике журналисту неизвестны, но он уверен, что «русские с их системами, установленными в Крыму или вблизи него, способны атаковать половину Европы, Восточное Средиземноморье, Северную Африку или регион Персидского залива».

По прогнозам автора, в ближайшие годы Россия, вероятно, будет и дальше работать над обороной полуострова.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов, а любые действия направлены на усиление обороноспособности страны.

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