Кучерена оценил заявление Трампа о намерениях рассмотреть дело Сноудена

Преследования в отношении бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена должны быть прекращены, считает его адвокат Анатолий Кучерена, передает РИА «Новости».

Таким образом защитник прокомментировал высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по этому вопросу.

Хотя нет оснований вообще вести речь о преступлении, так как Сноуден говорил о грубейших нарушениях прав и свобод не только американцев, но и граждан других государств, заявил Кучерена, добавив, что речь должна идти не о помиловании его доверителя, а о полном прекращении преследования Сноудена.

15 августа Трамп сообщил, что серьезно рассмотрит возможность помилования Сноудена.

В 2013 году Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы, содержащие информацию о всеобъемлющей слежке в 60 странах за более чем миллиардом человек правительствами 35 стран, о программах слежения за сотрудниками британских и американских спецслужб в интернете, а также слежке американской стороной за официальными лицами и гражданами по всему миру при помощи сетей связи. США обвинили Сноудена в нарушении двух статей закона о шпионаже.

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