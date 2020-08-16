В Крыму акцию с запуском флага Украины сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов назвал запуск флага Украины в сторону Крыма бессмысленной акцией, передает РИА «Новости».

Ранее на границе с Крымом группа украинских активистов запустила в сторону полуострова на воздушных шарах 25-метровый украинский флаг и 2 тыс. листовок с надписью: «Крым — это Украина».

По мнению Молохова, данная акция по своей сути пустая и никчемная и напоминает эпизод из мультфильма про Винни-Пуха.

«Только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты», — сказал Молохов.

Крым был присоединен к России в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики и Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведен крымскими властями после госпереворота на Украине.

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