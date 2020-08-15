Штаб Тихановской начал формирование Координационного совета для трансфера власти

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской приступил к формированию координационного совета для трансфера власти в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба.

«Мы начинаем формирование координационного совета. Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», — рассказали там.

Отмечается, что на данный момент принимаются заявки от потенциальных членов. После этого в совете будут сформированы рабочие группы и президиум для принятия оперативных решений.

В штабе уточнили, что не все желающие смогут войти в основной состав совета, однако все смогут делиться идеями.

«Подтверждением авторитета потенциальных членов могут выступать их достижения, формальные решения об их выдвижении. Формальных критериев нет, основной критерий — доверие и уважение широкого круга белорусов», — добавили в пресс-службе.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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