Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию
Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу, 14 августа, было отказано во въезде на территорию республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
В совместном заявлении политики подчеркнули, что действия белорусских властей указывают на то, «что они отказываются от любой возможности для диалога».
Также депутаты отметили, что в эти дни решается будущее республики. Они считают, что институтам Евросоюза необходимо «проявить принципиальность в поддержке и защите законных устремлений белорусского народа к жизни в демократической стране, где действует верховенство закона, уважаются основные свободы и права человека».
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