Трамп и Макрон обеспокоены напряженностью между Турцией и Грецией
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Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность напряженностью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье. Об этом в своем Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
По его словам, лидеры двух стран призвали Афины и Стамбул к диалогу.
«Это единственный путь к разрешению их разногласий», — написал Дир.
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