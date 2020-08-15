Трамп и Макрон обеспокоены напряженностью между Турцией и Грецией

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность напряженностью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье. Об этом в своем Twitter сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

По его словам, лидеры двух стран призвали Афины и Стамбул к диалогу.

«Это единственный путь к разрешению их разногласий», — написал Дир.

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