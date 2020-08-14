Эксперт ООН оценил слова Лукашенко о вмешательстве из-за рубежа

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен считает некорректным проведение параллелей между украинским «майданом» и протестами в Белоруссии за отставку действующей власти. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Сейчас важно как раз как можно меньше вести параллели с Украиной, с Майданом. Путь Белоруссии может быть уникален, сценарии могут быть совершенно другие, потому что как раз на данный момент все происходит между самими белорусами и их президентом», — заявила Марен.

По ее словам, протесты против фальсификаций на выборах происходят без вмешательства извне, а давление других государств на стороны конфликта только усугубит ситуацию.

Эксперт добавила, что изменения, происходящие в стране в настоящий момент являются необратимыми, а сами белорусы «пишут новую очень важную страницу своей истории».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже выпущена на свободу.

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