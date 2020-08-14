Глава МИД ФРГ призвал ЕС проверить итоги выборов в Белоруссии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил Евросоюзу проверить итоги прошедших в Белоруссии президентских выборов. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

Он также призвал наложить санкции на тех, кто причастен к применению насилия в отношении участников протестных акций.

«Мы со стороны ЕС хотим сегодня значительно повысить давление на Белоруссию», — написал Маас.

Кроме того, Берлин предполагает, что прошедшие выборы не отражают «минимальные стандарты демократических выборов».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже вышли на свободу.

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