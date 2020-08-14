Польша намерена на регулярной основе финансировать независимые белорусские СМИ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство республики создаст постоянные каналы финансирования независимых белорусских СМИ, сообщает ТАСС.

«Белоруссии нужен плюрализм СМИ. Мы создадим постоянные механизмы финансирования для независимых СМИ», — объявил премьер.

Он добавил, что Польша уже много лет финансирует белорусский телеканал «Белсат», потратив на него более $10 млн.

По словам премьера, если в Белоруссии отключат интернет, независимых журналистских каналов должно быть как можно больше.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, в том числе почти 70 журналистов.

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