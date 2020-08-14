В Минске за два дня арестовали больше тысячи протестующих

В Минске на акциях 11-12 августа были арестованы 1 063 человека, соответствующие списки опубликовал Минский городской суд.

Отмечается, что перечень опубликован «в связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска». В пятницу задержали 503, днем раньше — 560 человек. Задержанные пробудут под арестом от 7 до 25 суток.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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