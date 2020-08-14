Тихановская объявила сбор подписей тех, кто отдал голос за нее на выборах

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объявила о сборе подписей граждан, отдавших за нее свой голос на выборах 9 августа.

«Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую», — сказала она в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Ранее политик заявила, что на избирательных участках, где «комиссии посчитали голоса честно», ее поддержали 60-70%, а где-то и 90%.

Тихановская покинула Белоруссию 11 августа. По ее словам, такое решение она приняла самостоятельно. Между тем сторонники политика предполагают, что на нее было оказано давление.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, было произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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