Лукашенко назвал забастовки на предприятиях выгодными для России, ФРГ и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потери экспортных доходов из-за забастовок на предприятиях могут быть выгодны для иностранных конкурентов – Германии, России, Канады и США. Об этом сообщает «БелТа».

По его словам, доходы на экспортных рынках в случае забастовок потеряет компания «Беларуськалий».

«Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал глава республики.

Он добавил, что также возможны потери Минского тракторного завода и других машиностроительных предприятий.

«Ради бога: вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», — заключил Лукашенко.

В четверг, 13 августа, в социальных сетях начали появляться видео с белорусских предприятий, где рабочие объявили забастовку. Они требовали прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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