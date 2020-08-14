Минздрав ответил на заявление CNN об отказе США сотрудничать с РФ по вакцине

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что Россия не направляла США никаких официальных предложений о сотрудничестве в области разработки вакцины против COVID-19, передает РИА «Новости».

«Минздрав России не направлял американской стороне официальных предложений относительно вакцины», — сказал он.

Ранее американский канал CNN со ссылкой на российских чиновников заявил, что Москва предлагала Вашингтону помочь с разработкой вакцины от COVID-19, но американская сторона отказалась ее принять.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российская вакцина: не все врачи готовы делать прививку

— CNN: США отказались от помощи РФ в разработке вакцины от коронавируса

— Гинцбург рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса