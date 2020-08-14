Трамп: Израиль cнял с повестки присоединение Западного берега Иордана

Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что вопрос о провозглашении суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан был пока снят с повестки.

По его словам, данный вопрос обсуждался, но израильская сторона согласилась отложить его. Американский лидер отметил, что Израиль сделал «большую» и «мудрую» уступку.

«Сейчас это не находится на повестке дня, не могу говорить о том, что будет в будущем», — сказал Трамп.

Новость дополняется.

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