Палестина отозвала своего посла из ОАЭ на фоне соглашения с Израилем

Власти Палестины приняли решение отозвать своего посла их ОАЭ на фоне заключения страной мирного соглашения с Израилем. Об этом сообщает ТАСС

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики отметил, что данное решение было озвучено в указе президента страны Махмуда Аббаса.

Решение о срочном отзыве посла было принято после трехстороннего заявления Израиля, ОАЭ и США о достижении мирового соглашения первых двух стран.

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