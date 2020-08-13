Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится к срочному обращению к народу. Об этом сообщается в Twitter «Коммерсант FM».

Данная информация была предоставлена со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

Позднее на аккаунте появилась информация о том, что эти данные ранее появились на анонимном Telegram-канале «Дилетант», который не имеет отношения к одноименному журналу.

«Официального подтверждения этой информации пока нет», — говорится в посте.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США призвали Белоруссию провести новые президентские выборы

— Польша, Литва, Латвия и Эстония предложили помощь в урегулировании ситуации в Белоруссии

— Лукашенко поручил провести проверку задержаний на акциях протеста