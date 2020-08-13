В Белом доме прокомментировали новость о создании РФ вакцины от COVID-19

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был проинформирован о созданной в России первой в мире вакцине от коронавируса под названием «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

«Президента проинформировали об этом. Его также информируют и о прогрессе в деле разработке наших собственных вакцин», — ответила Макинэни на вопрос журналистов, знает ли американский лидер о российской вакцине.

Третья фаза исследований препарата «Спутник V» стартовала 12 августа. Препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 20 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тысяч человек.

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