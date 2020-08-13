Повторный тест Трутнева на COVID-19 показал положительный результат

Вице-премьер России Юрий Трутнев сдал повторный тест на новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Его помощник Тимур Чернышев отметил, что анализы снова показали положительный результат.

Он уточнил, что вице-премьер принял решение уйти на карантин и продолжить выполнение обязанностей в дистанционном режиме.

«Согласно требованиям Роспотребнадзора заместитель председателя правительства продолжит соблюдать режим самоизоляции», — заключил Чернышев.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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