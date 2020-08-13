Захарова заявила, что попытки рассорить РФ и Белоруссию обречены на провал

Попытки внести разлад в отношения между Россией и Белоруссией обречены на провал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

«Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал», — сказала Захарова.

Она добавила, что Россия была и будет надежным союзником и другом Минска и белорусов.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

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