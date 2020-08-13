Кравчук допустил более широкое применение русского языка в Донбассе

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и бывший президент Украины Леонид Кравчук допустил более широкое применение русского языка в регионе. Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

По его словам, конституцией Украины гарантируется развитие и применение языков национальных меньшинств. При этом он отметил, что речь не идет о втором государственном языке.

Кравчук заявил, что возможно предпринять шаги к более широкому распространению русского языка. Бывший президент считает, что это не нарушит украинский закон.

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