США призвали Белоруссию провести новые президентские выборы

Госсекретарь США Майк Помпео призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии, пишет ТАСС.

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы», — сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что голосование должно пройти при «серьезном присутствии международных наблюдателей».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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