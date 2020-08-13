В Польше белорусы объявили голодовку

Белорусская диаспора разбила палаточный городок и объявила голодовку около представительства Евросоюза в Варшаве, пишет РИА «Новости».

«Мы знаем, что Европейский союз очень медленно что-то делает, а у нас нет времени. В Белоруссии десятки людей ранены, есть погибшие», — сказал организатор акции Максим Чернявский, называющий себя политическим беженцем из Белоруссии.

Чернявский пообещал не пить и не есть, пока ЕС не сделает конкретные шаги, или пока ему не станет совсем плохо.

Участники требуют ввести жесткие санкции против правительства Белорусии и признать президентом Светлану Тихановскую.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии задержали около 700 человек во время протестов 12 августа

— СК Белоруссии считает, что протесты координировали специально обученные люди

— Киев попросил украинцев повременить с поездками в Белоруссию