В Польше белорусы объявили голодовку
Белорусская диаспора разбила палаточный городок и объявила голодовку около представительства Евросоюза в Варшаве, пишет РИА «Новости».
«Мы знаем, что Европейский союз очень медленно что-то делает, а у нас нет времени. В Белоруссии десятки людей ранены, есть погибшие», — сказал организатор акции Максим Чернявский, называющий себя политическим беженцем из Белоруссии.
Чернявский пообещал не пить и не есть, пока ЕС не сделает конкретные шаги, или пока ему не станет совсем плохо.
Участники требуют ввести жесткие санкции против правительства Белорусии и признать президентом Светлану Тихановскую.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.
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