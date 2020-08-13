Зеленский заявил, что переговоры по Донбассу в Минске не прекратятся из-за протестов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 18 августа в Минске состоятся переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, несмотря на проходящие акции протестов в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис украинского лидера.

Встреча состоится в новом формате под председательством бывшего президента Украины Леонида Кравчука, сказал Зеленский

Глава украинского государства отметил, что главными темами встречи будут продолжение режима тишины и обмен удерживаемыми лицами.

Он добавил, что Киев уже передал список со 100 лицами на обмен в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В настоящее время Украина ждет, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР также предоставят свой список, после этого ОБСЕ определит, как устроить обмен.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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