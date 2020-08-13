Байден собрал за сутки $26 млн после избрания Харрис своей напарницей

Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден собрал за минувшие сутки рекордные $26 млн пожертвований на ведение кампании. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Предполагается, что резкий рост числа пожертвований связан с тем, что ранее бывший вице-премьер выдвинул сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты Соединеннных Штатов.

По данным агенства, штаб Байдена по сборам почти приблизился к действующему главе Белого дома Дональду Трампу, у которого в распоряжении около $300 млн на избирательную кампанию.

55-летняя Харрис в период с 2010 по 2017 год занимала пост генерального прокурора Калифорнии, а в 2016 году избранная в Сенат Конгресса, стала первой темнокожей американкой, выдвинутой претендентом в вице-президенты.

По внешнему курсу США Харрис выступает за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, поддерживает вывод американских сил из Сирии, уверена в необходимости возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, выступает за укрепление отношений с Израилем, а также не согласна с торговой сделкой Вашингтона и Пекина, но критикует КНР за «кражу американской интеллектуальной собственности».

При этом у Харрис особое отношение к России, она опять-таки участвовала в слушаниях по «российскому делу» и поддерживает теорию о предполагаемом вмешательстве Москвы. Еще во время предвыборных дебатов она обвинила «российских хакеров» в атаке на ее кампанию. Сенатор также против присоединения Крыма к России и осуждает «преследование» сексуальных меньшинств на российской территории.

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