МИД Чехии вызвал белорусского посла после слов Лукашенко

Посол Белоруссии вызван в министерство иностранных дел страны для разъяснения слов белорусского президента Александра Лукашенко о причастности Чехии к организации протестов, заявил чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек. Об этом сообщает ТАСС.

Чешская сторона ожидает предоставления доказательств, на которых основано заявление Лукашенко, отметил Петржичек. Он добавил, что МИД выразил протест в связи с данным заявлением.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об организации протестных акций в стране из Чехии, Польши и Великобритании.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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