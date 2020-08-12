В Москве задержали военных Йемена, пытавшихся проникнуть в посольство страны

Шесть военнослужащих Йемена попытались ворваться в посольство страны в Москве и были задержаны. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что у посольства Йемена собрались 20 человек.

«Произошел внутренний конфликт между сотрудниками посольства Йемена и Вооруженных сил страны в связи с отказом йеменских властей вернуть на родину военнослужащих из-за пандемии коронавируса» — говорится в сообщении.

Источник добавил, что в отношении задержанных будут составлены протоколы об административном правонарушении, затем их отпустят.