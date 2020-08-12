Порошенко записал видеообращение к Лукашенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав прекратить насилие. Видео появилось на его странице в Facebook.
Порошенко заявил о необходимости немедленно освободить мирных протестующих и провести повторные президентские выборы.
Также бывший украинский лидер попросил действующего президента Украины Владимира Зеленского назначить представителя от страны, чтобы вместе с европейскими партнерами повлиять на конфликт.
После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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