Порошенко записал видеообращение к Лукашенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав прекратить насилие. Видео появилось на его странице в Facebook.

Порошенко заявил о необходимости немедленно освободить мирных протестующих и провести повторные президентские выборы.

Также бывший украинский лидер попросил действующего президента Украины Владимира Зеленского назначить представителя от страны, чтобы вместе с европейскими партнерами повлиять на конфликт.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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