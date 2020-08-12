Президент Литвы заявил о готовности плана по разрешению кризиса в Белоруссии

Литва, Латвия и Польша подготовили план по выходу из политического кризиса в Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — объявил Науседа.

Первым пунктом в снижении напряженности в стране должны стать новые президентские выборы. Для этого в Белоруссии необходимо собрать национальный совет для диалога власти и общества, отметил глава Литвы.

Он добавил, что страны, подготовившие план, готовы выступить посредниками в переговорах между сторонниками президента республики Александра Лукашенко и представителями оппозиции.

В случае провала переговоров или отказа от них белорусских властей, на республику будут наложены как национальные, так и персональные санкции, объявил Науседа.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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