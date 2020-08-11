Минск отреагировал на угрозу введения ЕС санкций против Белоруссии

Минск считает абсолютно неприемлемой реакцию европейских чиновников на происходящее в Белоруссии, так как она основана на «односторонней информации и откровенной неправде», указано в заявлении белорусского министерства иностранных дел.

«Еще до выборной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем. Но вместо этого на второй день уже звучат призывы к санкциям. И как после этого нам верить в искренность ваших советов?» — указано в заявлении.

Министерство отмечает, что белорусская сторона готова предоставить зарубежным партнерам «конкретные неопровержимые факты», доказывающие внешнее вмешательство в ситуацию в стране.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения адресных санкций против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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