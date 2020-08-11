В посольстве РФ назвали недостойной версию Словакии о высылке дипломатов

В посольстве РФ в Братиславе заявили, что версия Словакии о причинах высылки российских дипломатов выглядит недостойно и непрофессионально, передает РИА «Новости».

В диппредставительстве также отметили, что официальные словацкие заявления по этому вопросу «вызывают недоумение» и «звучат нелогично» в контексте слов пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией.

Несмотря на подобные «недружественные» действия, российская сторона намерена сохранить приверженность многолетним традициям прагматичных и взаимоуважительных отношений со Словакией, добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что Словакия высылает российских дипломатов, действия которых противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Пресс-секретарь словацкого МИДа Юрай Томага заявил, что в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС.

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