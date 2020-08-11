Трамп заявил об ухудшении его отношений с председателем Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что раньше у него были хорошие отношения с председателем Китая Си Цзиньпином, но теперь они ухудшились. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, отношения между главами государств испортились из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Глава Белого дома отметил, что долгое время не разговаривал со своим китайским коллегой.

Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в причастности к распространению COVID-19 в мире.

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