Трамп заявил об ухудшении его отношений с председателем Китая
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Президент США Дональд Трамп заявил, что раньше у него были хорошие отношения с председателем Китая Си Цзиньпином, но теперь они ухудшились. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, отношения между главами государств испортились из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Глава Белого дома отметил, что долгое время не разговаривал со своим китайским коллегой.
Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в причастности к распространению COVID-19 в мире.
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