Российские дипломаты покинули Словакию
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Дипломаты РФ вместе с семьями покинули территорию Словакии. Об этом РИА «Новости» рассказал пресс-секретарь российского посольства в Братиславе Владислав Куликов.
«Они покинули территорию страны вместе с семьями», — сказал Куликов.
Ранее внешнеполитическое ведомство Словакии подтвердило высылку из страны трех российских дипломатов. Агентство Bloomberg назвало причиной данных событий подозрение российских дипломатов в шпионаже. В МИД России заявили, что на это последует зеркальный ответ.
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