Польша изъявила желание стать посредником между властями Белоруссии и оппозицией

Польша готова выступить в роли посредника в переговорах между властями Белоруссии и оппозицией. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, передает ТАСС.

Он отметил, что «еще есть место для диалога».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии в связи с применением силы против граждан республики после прошедших президентских выборов.

9 августа в стране прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в городах начались несанкционированные протесты, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно последней информации ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.

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